ما حقيقة تقاضي أحد عناصر الأمن العام رسم تأشيرة دخول بالدولار الأميركي؟

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صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:



"ردا على ما ورد على أحد مواقع التواصل الإجتماعي حول تقاضي أحد عناصر الأمن العام في المطار رسم تأشيرة دخول بالدولار الأميركي من أربعة وافدين مصريين، يهم المديرية العامة للأمن العام أن تشير إلى أنها لا تستوفي أي رسم إلا بالليرة اللبنانية وفق القوانين المرعية الإجراء، أما من كان يحمل عملة أجنبية فعليه تصريفها في البنك المعتمد لهذه الغاية لدى المطار إنفاذا لعقد منظم بين هذا المصرف والمديرية العامة للطيران المدني الذي أعطي حصرية التحويل النقدي، وبالتالي لا علاقة للأمن العام أو أي من عناصره المتواجدين في المطار بالموضوع".