وليد الأشقر: مَن منكم يتذكر انجازاً واحداً لوزراء القوات منذ العام ٢٠٠٥؟

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غرّد عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر وليد الأشقر عبر حسابه على تويتر قائلاً:

اذا استثنينا محاولة وزير العمل تنظيم العمالة الأجنبية عام ٢٠١٨، مَن منكم يتذكر انجازاً واحداً لوزراء القوات منذ العام ٢٠٠٥ خلال توليهم ل٩ وزارات مختلفة؟

وقد أرفق تغريدته بلائحة بوزراء القوات المتعاقبين منذ العام ٢٠٠٥:



٢٠٠٥، السياحة: جو سركيس

٢٠٠٨، العدل: ابراهيم نجار

البيئة: طوني كرم

٢٠٠٩، العدل: ابراهيم نجار

الثقافة: سليم وردة

٢٠١٦، الصحة: غسان حاصباني

الاعلام: ملحم رياشي

الشؤون الاجتماعية: بيار بو عاصي

٢٠١٨، العمل: كميل أبو سليمان

الشؤون الاجتماعية: ريشار قيومجيان

التنمية الإدارية: مي شدياق