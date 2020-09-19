رؤساء الحكومة السابقون: مبادرة ماكرون فرصة يجب تثميرها في الاسراع بتشكيل الحكومة

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عقد رؤساء الحكومة السابقون اجتماعا مساء أمس في "بيت الوسط"، أكدوا خلاله أن "مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تشكل فرصة مهمة يجب تثميرها بالاسراع في تشكيل الحكومة، لابعاد لبنان عن الانهيار والفتن والشرور المحدقة به".

واعتبروا أن "فرنسا، التي استشعر رئيسها حجم الاخطار المحدقة بلبنان، بادرت مشكورة الى تقديم الدعم والمساعدة واطلاق مبادرة سياسية متكاملة للحل ترجمت بتكليف الدكتور مصطفى أديب تأليف حكومة وفق تفويض محدد بالشكل والمضمون وينبغي العمل على إنجاحها".

وحض الرؤساء الاربعة الرئيس المكلف على "التمسك بصلاحياته كاملة لجهة تأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن بالتشاور مع فخامة الرئيس وتحت سقف القواعد المنصوص عليها في الدستور".