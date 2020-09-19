ها تواصل الحرارة ارتفاعها نهار غد؟

A + A -

يسيطر طقس صيفي حار نهاراً اليوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة ساحلا فيما تنخفض بقاعاً ومن التوقع ان تعود الحرارة للانخفاض التدريجي غدا الأحد مع طقس شبه خريفي واحتمال خفيف لبعض الرذاذ المحلي منتصف الاسبوع خصوصاً جبلاً.

ويكون طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٦ و ٣٤ درجة، بقاعا بين ١٧ و٣٦ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٢٠ و٣٠ درجة.

٢- الأجواء مشمسة يتخللها بعض السحب

٣- الرياح غربية ٢٠ الى ٣٠ كم/س

٤- الرطوبة ٧٠٪؜ ساحلا

٥- الضغط الجوي ١٠١٢ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الأحد: طقس صيفي حار قليلاً مع انخفاض الحرارة وتسجل ساحلا بين ٢٢ و٣٢ درجة، بقاعاً بين ١٥ و٣٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٩ و ٢٨ درجة فيما الأجواء قليلة السحب والرياح غربية.

الاثنين: طقس حار قليلاً مع انخفاض الحرارة وتسجل ساحلا بين ٢١ و٣١ درجة، بقاعاً بين ١٥ و٣٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٩ و٢٧ درجة فيما الأجواء قليلة السحب والرياح غربية.