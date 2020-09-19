رئيس بلدية عمشيت، أنطوان عيسى: للتنبه لئلا يتزايد عدد المصابين بفيروس كورونا في البلدة

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أعلن رئيس بلدية عمشيت في قضاء جبيل أنطوان عيسى، في رسالة توجيهية الى أهالي البلدة وسكانها، أن "عدد المصابين بفيروس كورونا في البلدة بلغ في الأيام الماضية 20 حالة".

ودعا الى "التنبه لئلا يتزايد عدد المصابين، مما يدفع الدولة الى اتخاذ قرار بإقفال البلد مجددا وانعكاس ذلك سلبا على الأوضاع في البلاد ولا سيما المعيشية منها".

وشدد على ضرورة التقيد بالإرشادات الصحية الوقائية لجهة وضع الكمامات وغسل اليدين باستمرار والابتعاد عن التجمعات والحفلات، حفاظا على سلامتهم ومنعا لتزايد الوباء بين أبناء البلدة.