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خريش: ما يحصل اليوم هو ثورة زعران…

19
SEPTEMBER
2020
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أعلنت نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مي خريش “اننا ضد حكومة الـ14 وزيراً لأن تسليم الوزير الواحد لاكثر من حقيبة يحكم عليها بالفشل مسبقاً ونحن مع تولي كل وزير حقيبة من اجل الانجاز داخل الوزارة”.
 
وأشارت في حديث إذاعي إلى أن “في لبنان اعراف معينة في تشكيل الحكومة لا يمكن ضربها بعرض الحائط والرئيس المكلف مصطفى اديب لا يشكل الحكومة اليوم من يشكل الحكومة اليوم هم رؤساء الحكومات السابقين”.
 
ورأت في هذا الإطار أنه “على الرئيس المكلف ان يستشير الكتل النيابية الذين اجتمع معهم ماكرون لانجاح المبادرة الفرنسية”.
 
وشددت على “أننا مع المداورة في الوزارات لما تحققه المداورة من منافع وكذلك يهمنا انجاح المبادرة الفرنسية التي تشكل فرصة ثمينة اليوم وهذه الحكومة ستكون حكومة مهمة اصلاحية”.
وأكدت خريش أن “الاعتداء على مقر التيار الوطني الحر كان منظماً وهناك من يحاول اعادة الدويلة المسيحية”.
 
ولفتت إلى “أننا الثورة الحقيقية وما يحصل اليوم هو ثورة زعران، ثورة على أكثر فريق يعمل”.
وحذرت من أن “نحن حيطنا مش واطي والايد يلي بتنمد علينا منكسرا” وممنوع الاعتداء على اي شخص من التيار الوطني الحر”.
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