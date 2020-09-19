عناوين الصحف ليوم السبت 19 ايلول 2020

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الأخبار

«الثنائي»: حقيبة المال أو اعتذار أديب

المبادرة الفرنسية في «مرحلة حرجة»

‫إدارة ترامب تضغط على لبنان: مفاوضات مباشرة مع «إسرائيل» قبل الانتخابات

«كورونا» يُشعِل «رومية»: نحو التمرّد الكبير

‫العدوان على اليمن: 2000 يوم... من الجريمة

البناء

توقف المساعي وانسداد المسارات على الجبهة الحكوميّة.. واتصالات ماكرون تخرق الجمود

البحث عن نسخة ثانية من المبادرة الفرنسيّة إذا اعتذر أديب... تنتهي بتسمية الحريري

مؤتمر حوار باريسيّ... وجنبلاط يحذّر من التطبيع الخليجيّ... وجعجع لحكومة القرود السود

الديار

ماكرون يتدخل مباشرة مع الزعماء ويؤكد تصميمه على انجاح المبادرة

الحريري يصعد تحت شعار استعادة صلاحية رئيس الوزراء وفقا للطائف

اللواء

موسكو تنضم لجهود ماكرون لإحتواء العقد.. وإطلاق حكومة أديب

سجن رومية يواجه كارثة بشرية والحل بإصدار الأحكام والعفو الخاص..والتوتر يتجدَّد بين العونيين و«القوات»

نداء الوطن

ماكرون يطارد المسؤولين اللبنانيين: أريد حلّاً!

"الثنائي": التوقيع الثالث أو نستأنف "العدّ"

الجمهورية

باريس: إصرار على تجاوز الـ "لاءات"

كورونا.. أرقام تنذر بالأسوأ

ماكرون يحاول إنقاذ مبادرته .. والتأليف: تبــاينات ولاءات متبادلة