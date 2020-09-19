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أسرار الصحف ليوم السبت 19 أيلول 2020

19
SEPTEMBER
2020
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البناء

خفايا

قالت مصادر على صلة بالملف الحكومي إن الرئيس فؤاد السنيورة اقترح إعداد تشكيلة حكومية افتراضية تبهر الرأي العام يقدّمها الرئيس المكلف في حال الاعتذار لتحميل الثنائي مسؤولية ضياع الفرصة، لكن البعض أبدى خشيته من قيام رئيس الجمهورية بتوقيع مرسوم تشكيل الحكومة الافتراضية وتصبح أمراً واقعاً.

كواليس

قالت مصادر أمميّة إن يوم الاثنين سيحمل نتائج المواجهة الدبلوماسية بين المسعى الأميركي لإعادة حظر الأسلحة على إيران والدول المتمسكة بالاتفاق النووي داخل مجلس الأمن لجهة مصير الطلب الأميركي باللجوء لممارسة حق الطرف بالاتفاق رغم الانسحاب منه.

اللواء

همس

يعتقد دبلوماسي غربي انه من المكابرة التكرار ان لا تأثير للعقوبات على الجهات التي تستهدفها.

غمز

يواجه فريق رئاسي اشكالات حقيقية، لجهة التعامل مع تحالفاته، وارتباطاته التاريخية بالدولة الراعية للمساعدات.

لغز

تراجعت حركة البيع العقارية في العاصمة، بصرف النظر عن الاسعار او تحصيل الشيكات المصرفية.

الجمهورية

تلقى أحد المراجع من شخصيات بارزة تنتمي الى تيار سياسي بارز، تضامنا مع موقفه من تأليف الحكومة، وإعتراضا ً على المنحى الذي يسلكه رئيس التيار المذكور في عملية التأليف. وبعضهم من أهل بيت رئيس التيار.

أسر ّ حزب فاعل الى قريبين منه أنه في النهاية لا بد من التقاط المبادرة الفرنسية كفرصة لمنع سقوط البلد على رغم كل التشنجات.

قال سياسي عريق شارك في مؤتمر الطائف إن المطالبين بالدولة المدنية هم الاكثر طائفية بل مذهبية.

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