رئيس بلدية زحلة: وضع الفيروس في المدينة متفاقم

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أكد رئيس بلدية زحلة - المعلقة وتعنايل المهندس اسعد زغيب في بيان، أن "وضع كورونا في زحلة صار متفاقما، والزحليون أمام إمتحان كبير لمدى مسؤوليتهم. فإما أن يدعوا الأمور تخرج عن سيطرتهم، ولذلك تداعيات على كل المستويات الصحية والإقتصادية، وإما أن يلتزموا بمعايير السلامة التي نكررها يوميا أي: الكمامة، التباعد الإجتماعي والنظافة".

وطالب زغيب بأن "ينسى الزحليون موضوع أسماء المصابين ، فبلدية زحلة لن تنشر الأسماء، ولكن المطلوب من الكل أن يتعامل مع الآخر على أنه مصاب، وهو ايضا مصاب".

واعلن عن "تدابير جديدة وصارمة ستتخذ، وبالتالي فإن كل أصحاب المتاجر والموظفين والزبائن وقاصدي كل المحلات التجارية باتوا ملزمين بالكمامات، وأي مؤسسة تستقبل أحدا من دون كمامة، صاحب المؤسسة سيعتبر مخالفا، وهذا إجراء لنحميكم ونحمي أنفسنا ونحمي بعضنا".