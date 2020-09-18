بمناسبة اليوم العالمي لتنظيف الأرض.. الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تطلق حملة "بِحَجَرها مِنعمِّرها"

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بعد الكارثة التي حلتّ بلبنان جراء انفجار المرفأ في 4 آب 2020 وما خلّفته من خسائر وأضرار في الأرواح والممتلكات، ونظراً لحجم الدمار في المباني والمنشآت المحيطة بمرفأ العاصمة، وبمناسبة اليوم العالمي لتنظيف الأرض، أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة حملة توعوية بعنوان "بحجرها منعمّرها".

وترمي هذه الحملة إلى التمسّك بالأمل على الرغم من التحديات والمصاعب كافة التي يواجهها الوطن، وإلى الدعوة إلى إعادة إحياء معالم بيروت الأثرية والتاريخية من خلال إعادة إعمار هذه المدينة المناضلة والصامدة أبداً في وجه العواصف. كما إلى تحويل حجارة أبنيتها المدمّرة إلى مداميك وأسس متينة لمنشآت معمارية جديدة ومتناسقة في بيئتها، وإلى مواد بديلة لترميم جبالنا التي شوّهتها الكسارات والمقالع.