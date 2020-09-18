اللجنة المركزية للاعلام في التيار: التيار سيردّ بالشكل المناسب على كل من يحاول التطاول عليه وعلى مراكزه وعلى ناشطيه

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صدر عن اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر البيان التالي:

بعدما كان نائب رئيس التيار الوطني الحر لشؤون الشباب منصور فاضل متواجداً بمفرده في مقهى linas جل الديب، تعرّض له شخص مجهول الهوية بإهانات له وللتيار وبإساءات مستفزة لا يمكن أن يقبل بها إنسان مناضل ينتمي الى تيارنا ولا يمكن السكوت عنها، ولم يكن ممكناً الّا اسكاته.

ان التيار ينبّه من التعرض له ولكرامته ولكوادره ومناصريه، ولن يسكت عن اي اعتداء عليه او على حرية تنقل افراده او حريّة تعبيرهم ورأيهم وفكرهم، مذكراً بأنه مع حرية التعبير والتنوع ولكنه حتماً ليس مع الاعتداء باسم الحرية، وسيردّ بالشكل المناسب على كل من يحاول التطاول عليه وعلى مراكزه وعلى ناشطيه.