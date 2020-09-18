زلة مهنية جديدة للمراسل التلفزيوني

A + A -

وقع مراسل تلفزيوني يتابع ملف العقوبات الاميركية في زلة مهنية جديدة، حين ضمّن تقريره الاخير تحييدا لحزب القوات اللبنانية عن عقوبات مرتقبة قال انها ستأتي اشد وطأة من سابقاتها.

وتبيّن ان التقرير فُصّل بناء على طلب مسؤول في المحطة التلفزيونية حيث يعمل المراسل، تعقيبا على تقرير سابق للمراسل نفسه لم ينزل بردا وسلاما على مسؤولي القوات، باشارته الى كل الاحزاب اللبنانية معرضة للعقوبات بسبب تعطيله المسار الحكومي.

وسبق للمراسل ان اخطأ في مقاربته مسألة العقوبات. ففي احد تقاريره، تعمّد حرف مسار مقابلة مع مسؤول أميركي عن مسارها ومقصد المسؤول، ليركز على مسألة عقوبات ماغنيتسكي وهو ما لم يكن في وارد الضيف، خصوصا بعدما وضع المراسل كلام المسؤول الاميركي في خارج السياق المُراد له.

ولم تكن المرة الاولى التي يعمد فيها المراسل التلفزيوني الى توظيف تقاريره في سياق شخصي. وهو يتفاخر بأن عشرات الاتصالات ترده من مسؤولين بعد كل تقرير مماثل، مستفسرين عن اسماء معينة.