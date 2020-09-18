تقرير مستشفى الحريري اليومي صدر … هذا ما جاء فيه

A + A -

بيَّن التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، بالأرقام، الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى، فجاء فيه:

- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 691 فحصاً.



- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 78

- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 22

- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 0

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 420 حالة شفاء

- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 25

- حالات وفاة: 0.