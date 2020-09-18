6 حالات كورونا جديدة في بشري

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أعلنت إدارة مستشفى بشري الحكومي في بيان عن "6 حالات جديدة اليوم في بشري منها حالة واحدة من أهل المدينة وخمس حالات لعائلة من الجنسية السورية.

وأكّدت الادارة أنّه "يتم متابعة كل المخالطين من اللجنة المشتركة بين مستشفى بشري الحكومي وبلدية بشري ومندوبي وزارة الصحة العامة في القضاء، مشيرة الى ان جزءا من كلفة فحوصات المخالطين ستغطيها مؤسسة حبيب كيروز، والجزء الآخر سيكون عبر مركز الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة".

واشارت الادارة "إلى أن جميع الحالات التي أصيبت بفيروس كورونا خلال شهر آب 2020 قد شفيت".