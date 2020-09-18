المرابطون عزت بعطوي: لوضع حد لاطلاق النار العشوائي

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أصدر مجلس محافظة بيروت في حركة الناصريين المستقلين - المرابطون بياناً حول خبر وفاة الشهيد محمد عطوي بعد دخوله في غيبوبة جراء إصابته بطلق ناري طائش في أحد شوارع بيروت:



اولاً: نتقدم من اهله ورفاقه وجمهوره في مختلف الاندية الرياضية بأخر التعازي راجين من الله عز وجل ان يتغمد الشهيد المغدور محمد عطوي بواسع الرحمة والغفران وان يصبر اهله على هذه المصيبة التي حلت بهم.



ثانياً: نطالب الاجهزة الامنية والقضائية تحديد مصدر اطلاق النار العشوائي، وتوقيف الجناة وملاحقتهم قضائيا وانزال فيهم اقصى العقوبات نظرا لفعلهم الجرمي في قتل الشهيد الكابتن محمد عطوي، كما نطالب الدولة بوضع حد وبشكل نهائي اطلاق النار العشوائي في المناسبات المختلفة في المدن والقرى ووسط ازدحام سكاني يرعب الناس ويصيب البعض منهم برصاص يودي بحياتهم بارخص الاثمان.