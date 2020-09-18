رئيس الجمهورية تلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الفرنسي عرضا خلاله الملف الحكومي في ضوء التطورات الاخيرة

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اتفاق بين الرئيسين عون وماكرون على ضرورة الاستمرار في بذل المساعي واقصى الجهود لتأمين ولادة الحكومة العتيدة ضمن اجل محدود

تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر اليوم اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وعرض معه الملف الحكومي في ضوء التطورات الاخيرة.واتفق الرئيسان على ضرورة الاستمرار في بذل المساعي على مختلف المستويات لتأمين ولادة الحكومة العتيدة ضمن اجل محدود.

وتمنى الرئيس الفرنسي على الرئيس عون بذل اقصى الجهود للوصول الى نتيجة ايجابية، مشيراً الى أنه سيجري بدوره اتصالات لهذه الغاية.