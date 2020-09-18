اليكم آخر مُستجدات الملف الحكوميّ

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أكدت مصادر مطلعة على أجواء بعبدا أن ” المشكلة ليست في بعبدا بل في مكان آخر ورئيس الجمهورية سيبذل كل جهد وسيقوم بكل شيء من اجل تسهيل تشكيل الحكومة”.



وكشفت أن ” الرئيس عون سينتظر امرا ايجابيا يؤدي الى ولادة الحكومة خلال المرحلة المقبلة ولكن ليس الى ما شاء الله”.



وأشارت إلى أن “الرئيس عون يعتبر ان وضع مطالب لا اجماع عليها يعقّد الامور ولا يسهّلها و يفضّل عدم حصر المواقع الوزارية بفئة دون اخرى ويشجع على التوافق حول هذا الخيار”.



وشدد الرئيس عون، بحسب المصادر على أن ” الرئيس عون يعتبر ان الحقائب الوزارية كلها مهمة وان كل وزير يمكن ان يعطي من موقعه في الحكومة بصرف النظر عن الحقيبة التي يتولاها”.



وأعلنت أن ” الرئيس عون لم يتلق اي صيغة من اديب كما لم يحصل اي نقاش في الاسماء بل حول طبيعة عمل الحكومة في المرحلة القادمة”.



وقالت مصادر رفيعة للـOTV: الرئيس الفرنسي دخل على خط المشاورات وسيقوم بجولة اتصالات اليوم مع عدد من المسؤولين اللبنانيين في محاولة لدفع المبادرة الفرنسية خطوة الى الامام



الرئيس عون تلقى اتصالاً من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وتناول الوضع الحكومي وضرورة الاستمرار في المساعي لتأمين ولادة الحكومة في اقرب وقت ممكن.