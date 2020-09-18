رئيس الجمهورية يلقي بعد ظهر اليوم عبر تقنية الفيديو كلمة لبنان في مؤتمر التنمية المستدامة في الامم المتحدة

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الرئيس عون عرض مع وزيرة العدل موضوع العفو الخاص لعدد من المساجين لمواجهة مسألة الاكتظاظ في السجون وأجرى سلسلة لقاءات ديبلوماسية وسياسية وانمائية

من المقرر ان يلقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قرابة الخامسة والنصف من بعد ظهر اليوم بتوقيت بيروت، كلمة لبنان في مؤتمر التنمية المستدامة في الامم المتحدة الذي ينعقد عن بعد عبر تقنية الفيديو نتيجة الاوضاع الصحية وانتشار وباء "كورونا".

وسيركز الرئيس عون في كلمته على التحديات التي يواجهها لبنان في المرحلة الراهنة وتداعيات الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب الماضي.

وزيرة العدل

الى ذلك شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم لقاءات تناولت مواضيع عدلية وديبلوماسية وسياسية.

وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون وزيرة العدل السيدة ماري كلود نجم وعرض معها موضوع العفو الخاص لعدد من المساجين لمواجهة مسألة الاكتظاظ في السجون والاجراءات الواجب اتخاذها في هذا المجال.

السفير السوداني

ديبلوماسيًا، استقبل الرئيس عون سفير السودان في لبنان علي الصادق علي في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء عمله الديبلوماسي في لبنان. وقد شكر رئيس الجمهورية السفير السوداني على الجهود التي بذلها خلال فترة عمله في بيروت لتعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة.

النائب اسعد درغام

سياسيًا، التقى رئيس الجمهورية النائب اسعد درغام وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد والوضع في منطقة عكار لاسيما من الناحيتين الامنية والانمائية، إضافة الى حاجات المنطقة.

النائب السابق اميل رحمه

وفي قصر بعبدا، رئيس حزب التضامن السابق اميل رحمه الذي اجرى مع رئيس الجمهورية جولة افق تناولت التطورات الراهنة.