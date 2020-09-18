living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رئيس الجمهورية يلقي بعد ظهر اليوم عبر تقنية الفيديو كلمة لبنان في مؤتمر التنمية المستدامة في الامم المتحدة

18
SEPTEMBER
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
الرئيس عون عرض مع وزيرة العدل موضوع العفو الخاص لعدد من المساجين لمواجهة مسألة الاكتظاظ في السجون وأجرى سلسلة لقاءات ديبلوماسية وسياسية وانمائية 
 
من المقرر ان يلقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قرابة الخامسة والنصف من بعد ظهر اليوم بتوقيت بيروت، كلمة لبنان في مؤتمر التنمية المستدامة في الامم المتحدة الذي ينعقد عن بعد عبر تقنية الفيديو نتيجة الاوضاع الصحية وانتشار وباء "كورونا".
 
وسيركز الرئيس عون في كلمته على التحديات التي يواجهها لبنان في المرحلة الراهنة وتداعيات الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب الماضي.
وزيرة العدل
 
الى ذلك شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم لقاءات تناولت مواضيع عدلية وديبلوماسية وسياسية.
وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون وزيرة العدل السيدة ماري كلود نجم وعرض معها موضوع العفو الخاص لعدد من المساجين لمواجهة مسألة الاكتظاظ في السجون والاجراءات الواجب اتخاذها في هذا المجال.
 
السفير السوداني
 
ديبلوماسيًا، استقبل الرئيس عون سفير السودان في لبنان علي الصادق علي في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء عمله الديبلوماسي في لبنان. وقد شكر رئيس الجمهورية السفير السوداني على الجهود التي بذلها خلال فترة عمله في بيروت لتعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة.
 
النائب اسعد درغام
 
سياسيًا، التقى رئيس الجمهورية النائب اسعد درغام وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد والوضع في منطقة عكار لاسيما من الناحيتين الامنية والانمائية، إضافة الى حاجات المنطقة.
 
النائب السابق اميل رحمه
 
وفي قصر بعبدا، رئيس حزب التضامن السابق اميل رحمه الذي اجرى مع رئيس الجمهورية جولة افق تناولت التطورات الراهنة.
 
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout