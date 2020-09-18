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استدعاءات جديدة في جريمة انفجار مرفأ بيروت

18
SEPTEMBER
2020
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يتابع المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت مسار التحقيقات لتحديد المسؤوليات المباشرة وغير المباشرة التي أدت الى حصول الإنفجار في المرفأ عصر يوم الرابع من آب الفائت.

 

ومن المقرر أن يستمع صوان بدءا من الإثنين المقبل، على التوالي، الى إفادات كل من: وزير المالية السابق علي حسن خليل والحالي غازي وزني، وزير الأشغال العامة والنقل الأسبق غازي العريضي، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، عضو المجلس غراسيا القزي، رئيس شعبة المعلومات في الأمن العام العميد منح صوايا، بالإضافة الى مستشار رئيس الحكومة المستقيل خضر طالب.

 


يشار الى أن عدد الموقوفين على ذمة التحقيق بلغ حتى الآن 25 والمدعى عليهم 28 شخصاً.

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