جعجع: المشاكل تحدث بين "الخي وخيو"!

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أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنّ "جوهر المبادرة الفرنسية هو التخفيف من الاعباء عن الشعب اللبناني من خلال حكومة مهمة يمكنها القيام بالحد الادنى من الاصلاحات المطلوبة".



وأضاف: "المبادرة الفرنسية هي مبادرة مواصفات وليس أشخاص".



وأردف جعجع: "حركة امل وحزب الله قالا علناً انهما يريدان المالية وتسمية الوزراء الشيعة وهذا ما أدى الى تعطيل المبادرة الفرنسية".



وشدد على تأييده للمبادرة الفرنسية، لافتاً إلى أنّ "بقاء وزارة المالية مع الثنائي الشيعي يعطل الإصلاحات ولا يمكن أن "نساير" بعد الآن"، وقال: "استوقفني سؤالين طرحهما الخليلين أحدهما إذا كانت المالية مع الثنائي الشيعي هل تعطل الإصلاح؟ طبعاً طبعاً طبعاً فعندها "الطاقة" ستبقى مع التيار وهكذا دواليك."



وعن اشكال ميرنا الشالوحي أوضح جعجع أنه سيفعل كل ما باستطاعته ليمنع تكرر أي حادث، مردفا:"المشاكل تحدث بين الخي وخيو."