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جمعية سطوح بيروت: بيتكن بيتنا... ووجعكن وجعنا

18
SEPTEMBER
2020
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جمعية سطوح بيروت زارت تقريبا ٦٠ بيت تدمروا بانفجار المرفأ... ووعدت الناس لي زارتها انو لح ترد بيوتن متل ما كانت من قبل... 
بلشنا شغل بالبيوت بالتعاون مع مجموعة مهندسين ولح نقدر نسلّم ١٥ بيت هالاسبوع قبل ما يجي موسم الشتوية...على امل نرد للناس لو كمشة امل صغيرة بظروف صعبة كتير... من ورا مصيبة لا نحنا ولا هني لح ننساها
اكيد ما فينا نرجع لي راحوا فينا نصليلن وهني يصلولنا بس هيدا قدرنا بلبنان وقدرنا نوقف حد بعضنا
كل بيت من هالبيوت بيحكي قصة اصرار،
،قصة تشبّث بالارض، قصة حب لوطن
لح يرجعوا يناموا بفضل تبرعاتكم تحت سقفن
 
كل ما كانت مساهماتكن أكبر كل ما قدرنا نرمّم بيوت أكتر
إيدنا وإيدن سوا تَـ #تبقىسطوحبيروتشامخةعطول
للتبرع: www.stouhbeirut.org
 
لملاحقة كل نشاطات سطوح بيروت وللاستفسار اكثر عن طرق اخرى للتبرع يرجى متابعتنا على مواقع التواصل 
الاجتماعي
Fb: stouh beirut
Insta: @stouhbeirut
 
 
"the rebuilding process"...
We are here to stay!
 
Thanks to our donors and volunteers people of Beirut will return to their beds under their roofs, and will retrieve their beautiful memories...
 
And as long as your contribution grows, we can renovate more houses...
Help us rebuild Beirut and donate on www.stouhbeirut.org
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