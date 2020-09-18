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إبنة فيروز في هجوم عنيف على الmtv ومايا دياب .. رجاع على "رعاة البقر"!

18
SEPTEMBER
2020
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شنّت المخرجة ريما الرحباني إبنة السيّدة فيروز هجوماً عنيفاً وقاسياً على شاشة الMTV ورئيس مجلس إدارتها ميشال المرّ والموظفين العاملين في القناة .


ودعت ريما في بيان نشرته عبر صفحتها الخاصّة على " فايسبوك " أن يعود المرّ إلى جذوره وهي "رعاة البقر" حسب وصفها مؤكّدة أن القناة تريد أن تستنسخ كل شيء من الLBCI والغرب معتبرة أن من شروط الإنضمام للقنانة هو " ينقطوا سم " .


وعبّرت ريما عن إستيائها من عدم إحترام الحقوق الفكريّة لأغاني السيّدة فيروز وإستخدامها من قبل بعض المتسلّقين كما شنّت هجوماً عنيفاً على النجمة مايا دياب دون أن تسميها وذلك إثر حفلتها الغنائية الأخيرة التي أحيتها منذ أيام قليلة والتي يعود ريعها إلى متضرري إنفجار بيروت والتي قدّمت فيها بعض من أغاني السيّدة فيروز .


ودعت ريما مايا أن تعتمد إطلالة معيّنة قائلة : "يا شيخة اعتمديلك شكل تنعرفك فيه والله ما عرفتك! ساعة بتنفخّي ساعة بتنفسّي ايش ده!على إش دي على أسود وأبيض! رعب العادي! يعني بصراحة صُعقت! " .


وختمت ريما بيانها مؤكّدة أن ما يحصل هو إرهاب فنّي يجب مكافحته ومعاقبته .

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