"الصرّاف المخطوف" في شتورا إلى الحرية...

أفادت "الوطنية للإعلام" أنه "تم الإفراج عن المخطوف "ف.إ.م" صاحب محل للصيرفة في شتورا، وقد تركه خاطفوه عند جرود السلسلة الشرقية من جهة بريتال، بعد مضي أكثر من 12 ساعة على خطفه، وهو في حال صحية جيدة وبات في عهدة دورية من فرع المعلومات في بعلبك".

وصدر أمس الخميس عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، بيانٌ لفتت فيه إلى أنّه "بتاريخ 17 / 9 / 2020 أقدم مسلّحون ينتحلون صفة أمنية يرتدون سترات مُدوّن عليها (مديرية المخابرات)، ويستقلّون سيارة جيب نوع شيروكي، على خطف المواطن (ف. م) من الساحة العامة في محلة شتورا وفرّوا به إلى جهة مجهولة".