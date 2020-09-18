living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مؤشر مُقلق: إصابات كورونا في لبنان تعاود الارتفاع وتلامس الـ 700!

18
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في مؤشر مُقلق، استأنفت أعداد الإصابات اليومية بكورونا الارتفاع مع إعلان وزارة الصحة، أمس، تسجيل 685 حالة (669 مُقيماً و16وافداً)، 14 منها في القطاع الصحي الذي بلغ مجموع المُصابين في صفوفه 810. كما أعلنت تسجيل أربع وفيات جديدة ليصبح إجمالي ضحايا الوباء 263، مع توقّع ارتفاعه في الأيام المقبلة في ظل إقامة 128 شخصاً في العناية الفائقة، وزيادة عدد الحالات التي تستدعي الاستشفاء إلى 454، وهو الرقم الأعلى الذي يُسجل منذ بداية انتشار الوباء أواخر شباط الماضي. وهذا ما يُنذر بواقع أسوأ مع اقتراب «التقاء» الموجة الثانية من ««كورونا» مع موسم الإنفلونزا، ما يفاقم الضغط على القطاع الصحي ويعرّض حياة المئات للخطر نتيجة فقدانهم فرصة الحصول على سرير وتلقّي العلاجات اللازمة.

في هذا الوقت، لا تزال وزارة الصحة تسير بخطوات بطيئة لتدارك الوضع الذي يزداد ثقلاً كل يوم، سواء على صعيد مراكز الحجر أو على صعيد تجهيز المُستشفيات والتزوّد بأجهزة التنفس.

وفي هذا السياق، أعربت خليّة الأزمة في نقابة أطباء لبنان عن تخوّفها من الوصول الى وضع يكون فيه وباء كورونا «أسوأ مما هو عليه»، مُشيرةً إلى أنه «رغم أن أعداد الحالات الحرجة لا تزال مضبوطة ونعالجها، لكن المُستشفيات أصبحت مليئة بالمرضى»، مُطالبةً بـتجهيز المُستشفيات الخاصة والحكومية بالمُستلزمات الطبية الضرورية في أسرع وقت ممكن.

وفيما رأى الأطباء المُجتمعون أن المُستشفيات الميدانية لا لزوم لها، وأنها «لا تفي بالغرض في حال تفاقم حالات الكورونا»، أكدوا أن النقابة «لم تتسلّم شيئاً من المُساعدات التي كنّا ننتظرها والوعود لا تزال حبراً على ورق».

وذكّرت الخليّة بإلزامية علاج المريض حتى لو كان مصاباً بالكورونا، مؤكدةً أنه «لا يحق للطبيب أن يمتنع عن معالجة مريضه، بل هو ملزم بإعطاء العلاج من دون شروط، وعليه اتخاذ الاحتياطات اللازمة». وحثّت البلديات من ناحية ثانية على ضرورة القيام بواجباتها في التوعية والمساعدة في مراقبة المرضى في الحجر المنزلي.

اللافت في اجتماع الخلية التي ترأّسها النقيب شرف أبو شرف، أمس، هو تأكيد المسؤول الصحي في سجن رومية تسجيل أكثر من 200 حالة مثبتة بالكورونا، لافتاً إلى أن إدارة السجن أخذت كل الاحتياطات اللازمة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، «لكن المشكلة الأساسية تكمن في عدم تعاون السجناء مع الإدارة الصحية في السجن وعدم انصياعهم للتدابير الصحية الضرورية، وهذا أمر خطير. إذ لا يمكن تجاوز هذه المحنة والتغلّب عليها إلا بالتعاون بين المريض والفريق الطبي المعالج وتطبيق الإجراءات الوقائية، وإلا ستتفشّى العدوى وتطال الجميع».

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout