عناوين الصحف ليوم الجمعة 18 ايلول 2020

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الأخبار

استنفار فرنسي لإنقاذ المبادرة: تأجيل اعتذار أديب هل تسمح أميركا بتشكيل الحكومة؟

تعيينات طائفية في AUB

600 مليون دولار في الاحتياط المالي تدحض مبرّرات الصرف الجماعي

ما بعد التطبيع المجّاني: نحو تسعير الحرب

البناء

ماكرون أجرى اتصالات بالرياض وواشنطن وبيت الوسط لفصل «المداورة» عن «المبادرة»

أديب مدّد المشاورات للوصول لتفاهم حول وزارة المال مع الثنائيّ بمسعى فرنسيّ

العقدة بتمسّك الحريريّ بتسمية صاحب التوقيع الثالث... والحل الوسط قيد البحث

الديار

يوم طويل من «المناورات» تضع لبنان في «المجهول»: لا تأليف ولا اعتذار

عقوبات «وفيتوات» اميركية تدخل «المبادرة» الفرنسية في «موت سريري»

تطمينات ايرانية والرياض «تتنصّل»... مفاوضات صعبة بين ماكرون وترامب

نداء الوطن

العقوبات الأميركية تابع: استهداف "الإثراء الذاتي لحزب الله"

لعب "على حافة الهاوية": أديب لن يكون دياب!

الجمهورية

عقدة المالية.. رهينة التنازلات

التأليف بين التريث والاعتذار.. ونصيحة فرنسـية بمفاوضة الثنائي

اللواء

الإليزيه يجّمد إعتذار أديب.. «ومهلة اللاءات» غير مفتوحة!

حزب الله يواجه العقوبات: لا تخلي عن المالية ولا أحد يسمي وزراء الشيعة