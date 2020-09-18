أسرار الصحف ليوم الجمعة 18 أيلول 2020

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البناء

خفايا

قالت مصادر على صلة بالملف الحكومي إن عملية التسمية للوزراء لم تعد خافية على أحد. فأحد مستشاري الرئيس سعد الحريري هو الذي يقوم بغربلة الأسماء وفحص ولاءاتها السياسية ضمن لجنة يشاركه فيها جهاز أمني لضمان حكومة لون واحد بشعار اختصاصيين.

كواليس

قالت مصادر أممية إن محاولات أميركية متواصلة لفرض الحظر على السلاح على إيران خلافاً لنص الاتفاق النووي الذي صدقته الأمم المتحدة والذي ينص على رفع هذا الحظر في تشرين الأول المقبل وإن هذه المحاولات ترافقها ضغوط مالية على الدول الأعضاء في مجلس الأمن وتهديد بالعقوبات على رؤساء ووزراء ودبلوماسيين.

اللواء

همس

تجري «اتهامات متبادلة» في الكواليس، حول الجهة التي بادرت الى الانقلاب على صيغة المداورة الكاملة، اولاً، وسط ضباب اعلامي وتسريبي مخيف!

غمز

يتهافت نواب حاليون ووزراء سابقون على مقر رئيس افريقي، اتى للعلاج من اصابة بالكورونا، لحجز استثمارات مليونية في بلد الرئيس الضيف!

لغز

ما يزال موظف كبير يأمل بتجاوب مسؤول مالي رفيع مع طلب تحويل تعويضات نهاية الخدمة الى الدولار بالسعر الرسمي المعمول به.

الجمهورية

جمع أحد الوزراء أغراضه الخاصة من مكتبه قبل أيام وفوجىء بمن طلب اليه إعادتها إن كانت ضرورية فلا عجلة في الامر.

نقل عن أحد المسؤولين في موقع حساس أنه لم يعد ضروريا إتخاذ أي موقف حاد مما يجري مع مرجعيته فأيامه معدودة. ّ

شهدت وزارة فاعلة عودة لمداومة موظفيها بعد غيبة، وذلك بعد الكلام عن إحتمال تطبيق مبدأ المداورة في الحقائب الوزارية

وخوفا من أن تطاولهم العقوبات بسبب غيابهم الطويل.