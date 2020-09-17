أهم ما جاء في حديث النائب الدكتور فريد البستاني إلى الإعلامي جاد أبو جودة في برنامج رح نبقى سوا على OTV

A + A -

ابرز ما جاء في حديث النائب الدكتور فريد البستاني إلى الإعلامي جاد أبو جودة في برنامج رح نبقى سوا على OTV:

- نحن لم نزل على موقفنا الداعم لتشكيل حكومة إنقاذية حتى لو لم نكن من المشاركين واليوم المطلوب من الجميع التنازل ليس لفريق سياسي آخر إنما التنازل للبنان، أفهم هواجس الشيعة وإذا لم يكن بالإمكان إجراء مداورة كاملة هذه المرة فلا بأس من المضي وتشكيل حكومة

- مشكلة الكهرباء تكمن في موضوع بيع الكيلوات بسعر دون الكلفة وهذا ما يشكل 35% من عجز الموازنة. البلد للجميع وليس لفريق واحد وفخامة الرئيس عون يرعى هذا التوازن بين مختلف الأفرقاء، فلنتصارح ولتشكل حكومة مهمتها معالجة الموضوع المالي والاقتصادي وليس السياسي

- أسست حركة "لبنان المدني" وتقدمت باقتراح قانون الزواج المدني الاختياري كمدخل للدولة المدنية اليوم نعاني من أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة والاهتمام منصب في هذا الاتجاه طرحت الدولة المدنية كحل في ذكرى المئوية الثانية للمعلم بطرس البستاني ابو الدولة المدنية

- هنالك أسئلة كبيرة تتعلق بالفساد والهدر وانا ضد شعار كلن يعني كلن، لا هنالك أشخاص شرفاء في الدولة وهنالك اشخاص يملكون شقق في السوليدير بقيمة ملايين الدولارات وهم موظفون في الدولة استدانوا من الإسكان فمن أين لهم هذا؟

- مقاربة الموضوع المالي مقاربة خاطئة فلبنان ليس بلدا مفلسا نذهب الى تصفيته، لبنان بلد لديه مقدرات اقتصادية كبيرة، من الأملاك العامة إلى شركات الخلوي وغيرها وهي تشكل ثروة كبيرة يمكن وضعها في صندوق سيادي يصار إلى إدارته ويبقى ملكا للدولة وهذا يعطي مردودا جيدا

- أي حكومة يجب أن تحظى بثقة المجلس النيابي هذا هو جوهر الممارسة الديمقراطية فإذا شكلنا حكومة وخرج الثنائي الشيعي من جلسة الثقة فماذا نكون قد فعلنا، يجب تشكيل حكومة تعمل على إنقاذ البلد من أزمته الاقتصادية والمالية.8 مليار دولار في المنازل تنتظر عودة الثقة

- شعبنا شبع من الحروب والصراعات الأخوية، في الوقت الذي نذهب فيه لبناء الدولة المدنية نرى البعض يعود إلى الممارسات الميليشيوية، نأمل أن يكون مخطط القوات مخطط ديمقراطي يترجم في المجلس النيابي، لا أحد يقبل بالتهجم على رئيس الجمهورية حتى لو كان د.جعجع رئيس

- بالنسبة لمستشفى دير القمر الحكومي نحن نتلقى المزيد من التبرعات وقد غيرنا مخطط البناء فبدلا من بناء 4 طوابق دفعة واحدة سنبدأ ببناء اول طابق والانتهاء من بناء الخارج مع السقف، ننتظر 11 مليون يورو من Cedre. اشكر الوزير حمد حسن الذي اعطى 1.5مليار ليرة للمستسفى

- يجب ضبط السلاح المتفلت الذي تسبب بجريمة كفتون، هنالك سلاح متفلت في خلدة والناعمة حيث يتم قطع الطريق وتهديد المارة وهذا مرفوض، هنالك خلايا إرهابية نائمة يجب التصدي لها، وهنالك النازحين السوريين الذين هم قنبلة موقوتة يجب العمل على إعادتهم بكل الوسائل

- نحن نملك خطة إقتصادية ومالية وكل ما علينا هو الإسراع بتشكيل الحكومة العتيدة التي ستمكننا من الحصول على العملات الصعبة الضرورية لعودة الوضع المالي إلى ما كان عليه وإجراء عملية النهوض الاقتصادي