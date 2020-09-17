حالة وفاة جديدة في مستشفى الحريري... وهذا هو عدد الحالات حرجة في التقرير اليومي!

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أفاد التقرير اليوم الصادر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، بأن:
- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات ال24 الماضية هو: 657 فحصا.
- عدد المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 79.
- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 الماضية: 20.
- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات ال24 الماضية: 3.
- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 420 حالة شفاء.
- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2.
- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 25.
- حالات وفاة: 1".