حالة وفاة جديدة في مستشفى الحريري... وهذا هو عدد الحالات حرجة في التقرير اليومي!

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أفاد التقرير اليوم الصادر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، بأن:

- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات ال24 الماضية هو: 657 فحصا.

- عدد المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 79.

- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 الماضية: 20.

- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات ال24 الماضية: 3.

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 420 حالة شفاء.

- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2.

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 25.

- حالات وفاة: 1".