في لبنان... وللمرة الاولى: جلسات محاكمات إلكترونية عن بعد في محكمة الجنايات

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اعلنت غرفة عمليات نقابة المحامين في بيروت في بيان، عن "انعقاد جلسات محاكمات كاملة عن بعد أمام محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي طارق البيطار بالوسائل الإلكترونية، للمرة الاولى في لبنان، وذلك بالتعاون بين مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين في بيروت ووزارة العدل، وبتنظيم وتنسيق غرفة عمليات النقابة في بيروت.



وتمكن الموقوفون من المثول إلكترونيا بالصوت والصورة أمام المحكمة من السجون وأماكن التوقيف، إضافة الى حضور قضاة المحكمة والنائب العام والمحامين والكاتب إلكترونيا بالصوت والصورة، مع توثيق محاضر جلسات المحاكمات ورقيا وإلكترونيا في آن معا.



وجرت إدارة الجلسات بشكل طبيعي وناجح، فتقرر المضي قدما بهذه الآلية واعتمادها بشكل دائم وبدء تعميمها على سائر المحاكم".