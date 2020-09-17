صحناوي خلال مؤتمر للجنة نواب "لبنان القوي" لمتابعة كارثة مرفأ بيروت: ثلاثة اقتراحات قوانين جديدة تقدم بها التكتل لإعادة الناس الى بيوتهم في أسرع وقت

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أشار النائب نقولا صحناوي خلال مؤتمر صحافي عقدته لجنة نواب تكتل لبنان القوي لمتابعة كارثة مرفأ بيروت الى أن اولوية الاولويات اليوم هي معالجة النكبة والكارثة التي طالت المدينة وأعلن عن ثلاثة اقتراحات قوانين جديدة تقدم بها التكتل لإعادة الناس الى بيوتهم في أسرع وقت ممكن بعد القوانين الأربعة السابقة التي كان قد قدمت.



أما القوانين الجديدة فعدّدها صحناوي وهي اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى اعطاء مساعدة مالية لعائلات شهداء انفجار 4 آب، اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى منح ذوي الشهداء الذين قضوا في انفجار مرفأ بيروت تاريخ 4 آب 2020 حق الاستمرار في الاستفادة من التقديمات الصحية للضمان الاجتماعي واقتراح قانون يرمي الى فتح اعتمادات لتعويض كل من المستشفيات والمدارس والجامعات و دور العبادة والسيارات والمحلات التجارية بمبلغ 500،000،000،000 .



ولفت صحناوي الى ان نواب التكتل تقدموا ايضاً بكتاب الى رئيس مجلس النواب نبيه بري يطلبون فيه عقد جلسة استثنائية خاصة بانفجار بيروت لاقرار اقتراحات القوانين بشكل سريع.



وقال إن عملية اعادة الاعمار بطيئة جداً فمن اصل 26000 شقة تم ترميم 1600 فقط أي ما نسبته 6% فقط من البيوت المدمرة.



وأضاف انه بالرغم من رصدها مبلغ ٣٠ مليار ليرة، لم تصرف بلدية بيروت هذا المبلغ حتى الآن ولا حتى اي مبلغ لإعادة الاعمار وهذا غير مقبول على الاطلاق وسأل اذا كانت بلدية بيروت تعتبر سكان منطقتنا من أبنائها أم لا. وان كان الجواب لا فلنذهب اذاً إلى تقسيم البلدية إلى عدة بلديات قال صحناوي.



وأشار ايضاً الى أن عمليات إزالة الردميات من الشوارع لا تزال تقوم بها الجهات المانحة والمتبرعين من جمعيات والمستغرب ان بلدية بيروت لم توافق على صرف اي مبلغ من المال لازالة هذه الردميات من الشوارع حتى تاريخة . فماذا سيحصل عند توقف الجمعيات عن تقديم خدماتها المجانية لبيروت؟ هل ستقفل الشوارع بالردميات ؟ ختم صحناوي.