خلال اللقاء بين الرئيس عون والرئيس المكلف.. هذا ما طلبه رئيس الجمهورية

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس الحكومة المكلف مصطفى اديب، وعرض معه نتائج الاتصالات والمشاورات الجارية لتشكيل الحكومة العتيدة، والسبل الآيلة الى تذليل الصعوبات التي برزت في الفترة الاخيرة، مع الابقاء على هدف الاسراع في ان تبصر الحكومة الجديدة النور في اسرع وقت ممكن.



وخلال اللقاء، طلب الرئيس عون من الرئيس اديب، الاستمرار في الاتصالات الجارية لمعالجة الملف الحكومي لان الظروف الراهنة في البلاد تستوجب عملاً انقاذياً سريعاً، لاسيما وانه انقضى 16 يوماً على التكليف ولبنان ينتظر التفاهم على تشكيل حكومة جديدة.

واكد الرئيس عون التمسك بالمبادرة الفرنسية بكل مندرجاتها والتي كانت حظيت بتوافق القيادات السياسية اللبنانية.



وبعد اللقاء تحدث رئيس الحكومة المكلف الى الصحافيين فقال: "عرضت مع فخامة الرئيس الصعوبات التي تعترضنا لتشكيل الحكومة الجديدة. اعي تماماً انه ليس لدينا ترف الوقت، واعوّل على تعاون الجميع من اجل تشكيل حكومة تكون صلاحياتها تنفيذ ما اتفق عليه مع الرئيس (الفرنسي ايمانويل) ماكرون.



اتفقنا مع فخامة الرئيس على التريث قليلاً لاعطاء مزيد من الوقت للمشاورات لتشكيل الحكومة، ونأمل خيراً".