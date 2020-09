شركتان وأحد الأشخاص .. جديد العقوبات الأميركية على لبنان!

A + A -

أعلنت الخزانة الأميركية فرض عقوبات على شركتين واحد الافراد لعلاقتهم بحزب الله وهم:

- اللبناني سلطان خليفة أسعد

- شركة آرش للإستشارات والدراسات الهندسية، وشركة معمار للهندسة والانماء.

- AS'AD, Sultan Khalifah (Arabic: سلطان خليفة اسعد) (a.k.a. ASAAD, Hajj Sultan; a.k.a. ASAAD, Sultan; a.k.a. ASSAD, Sultan Khalife), Jezzine, Lebanon; DOB 31 Oct 1962; nationality Lebanon; Gender Male (individual) [SDGT] (Linked To: HIZBALLAH

- ARCH CONSULTING (Arabic: آرش للإستشارات والدراسات الهندسية ش.م.م) (a.k.a. ARCH CONSULTING AND ENGINEERING; a.k.a. ARCH CONSULTING COMPANY; a.k.a. "ARCH COMPANY"; a.k.a. "ARCH CONSTRUCTION"), Al Huda Building, 2nd Floor, Al Miqdad Street, Haret Hreik, Lebanon; Old Airport Way, Amir Bldg, 4th Floor, Beirut, Lebanon; Website https://www.archconsulting.com.lb/; Commercial Registry Number 2008487 (Lebanon) [SDGT] (Linked To: HIZBALLAH)

- MEAMAR SARL (Arabic: شركة معمار للهندسة والانماء ش.م.م) (a.k.a. MEAMAR COMPANY FOR ENGINEERING AND DEVELOPMENT; a.k.a. MEAMMAR CONSTRUCTION; a.k.a. MI'MAR ENGINEERING COMPANY), Al Huda Building, 2nd Floor, Al Miqdad Street, Haret Hreik, Lebanon; Commercial Registry Number 29160 (Lebanon) [SDGT] (Linked To: HIZBALLAH).