فهمي يصدر قرارا بشأن تعديل فتح وإقفال المؤسسات الصناعية والتجارية

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أصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي مرسوماً جديداً يتعلق بتعديل مواقيت فتح وإقفال المؤسسات الصناعية والتجارية، بناءً على توصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.



وأبقى المرسوم الجديد العمل بتوقيت منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات ما بين الساعة الأولى من بعد منتصف الليل ولغاية السادسة صباحاً من كلّ يوم.



وبموجب المرسوم الجديد، تفتح دور السينما والمسرح ومدن الملاهي والبارك والمساحات الداخلية لألعاب الأطفال، على أن يتمّ التقيّد بنسبة إشغال 50 في المئة كحد أقصى وبكافة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.



كما طلب من المطاعم والمقاهي والمؤسسات السياحية التقيد بالتعميم الصادر عن وزارة السياحة، مع حصر تقديم النراجيل في الأماكن المفتوحة، والتقيد بكافة التدابير الوقائية.