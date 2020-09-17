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حالة وفاة .. و 7 إصابات جديدة لكورونا في هذه المنطقة!

17
SEPTEMBER
2020
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أفاد التقرير اليومي لخلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل - مرجعيون أنه "بناء على تقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات، فقد سجل اليوم 7 حالات جديدة: 6 في الخيام وواحدة في ميس الجبل، و5 حالات وافدة من بيروت: 2 مركبا - 1 الطيبة - 1 ميس الجبل - 1 عديسة. أما حالات الشفاء فهي 3 حالات: 1 ميس الجبل - 2 قبريخا، إضافة الى حالة وفاة واحدة في الخيام".


وخلص الى أن "عدد المصابين في قرى الاتحاد منذ بداية الازمة، بلغ 165 إصابة و100 حالة شفاء و6 حالات وفاة، ويوجد حاليا قيد المتابعة 55 حالة مصابة مؤكدة مخبريا: 50 قيد الحجر المنزلي و 5 داخل مستشفى بنت جبيل الحكومي".


وذكر بأن "خلية الازمة في اتحاد بلديات جبل عامل بالتعاون مع طبابة القضاء هي المخولة اصدار البيانات المتعلقة بالاجراءات الصحية في ملف كورونا"، آملا من الاهالي "عدم الانجرار وراء اي خبر لا يصدر عن الخلية، وضرورة الالتزام بكافة الاجراءات والضوابط الوقائية الصادرة عن الجهات المعنية حفاظا على صحتهم".

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