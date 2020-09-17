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اكتشاف أثري في لبنان... أول معصرة للنبيذ تعود لزمن الفينيقيين

17
SEPTEMBER
2020
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اكتشف علماء الآثار أقدم معصرة للنبيذ في براك التل بلبنان مؤخّراً وقد ألقى اكتشافهم الضوء على صناعة النبيذ لدى الفينيقيين، التجار البحريين الذين قدّموا ثقافة شرب النبيذ في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط القديم، والذين يستمرّ تأثيرهم في شعبية المشروبات في جميع أنحاء العالم.


وبحسب صحيفة " دايلي ستار"، ووفقًا لمقال نُشر في المجلة الأكاديمية Antiquity ، قام فريق من الجامعة الأميركية في بيروت وعلماء آثار ألمان بالتنقيب عن معصرة نبيذ فينيقية عمرها 2600 عام في براك التل، وهو موقع على بعد بضعة كيلومترات جنوب صيدا.


وفي هذا الإطار، قالت هيلين صادر، مديرة مشروع "براك التل الأثري" والأستاذة في الجامعة الأميركية في بيروت: "لقد وجدنا منشأة صناعية لعصر العنب. وأظهر التحليل العضوي أنه تم العثور على الكثير من بذور العنب ويبدو أنها تشبه إلى حد كبير معصرة نبيذ قديمة ما يشير إلى أنها كانت ذات وظيفة صناعية وليست وسيلة منزلية بسيطة".


وقد تمّ اكتشاف المنشأة لأول مرة في العام 2017، وتم التنقيب عنه بالكامل في العام 2018، ومنذ ذلك الحين ينتظر موافقة دائرة الآثار. ويُشار إلى أنّ الحفر في براك التل بدأ في العام 2005، لكن العمل توقّف منذ ذلك الحين حتّى العام 2017 ، بسبب التنقيب في قصر من العصر البرونزي الوسيط وجد في الجوار.


وأضافت صادر: "لقد كانت مفاجأة كبيرة لنا واكتشافًا مثيرًا للإهتمام لأنها المرة الأولى التي يتم فيها العثور على معصرة نبيذ في موقع فينيقي. فالنبيذ كان عنصراً تجارياً مهماً للفينيقيين والنبيذ الفينيقي المنتج في منطقة صيدا كان مشهوراً بشكل خاص في مصر القديمة.

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