living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

السفارة اليونانية: تسليم أكثر من 180 طناً من المساعدات في ميناء بيروت

17
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وزعت السفارة اليونانية في بيروت البيان الآتي:

 

"بعد الانفجار القاتل الذي ضرب ميناء بيروت في 4 آب 2020 وعواقبه الكارثية بخسائر بشرية وآلاف الجرحى وأضرار مادية وبيئية لا تحصى، كانت اليونان من أوائل الدول التي أعربت عن تضامنها الفعال مع الشعب اللبناني.

 

استجابت الجمهورية اليونانية على الفور لنداء المساعدة من وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية التي تحتوى على مواد غذائية والأدوية ومعدات طبية ومواد البناء.

 

اليوم ، تقوم السفينة البحرية اليونانية "إيكاريا"، في رحلتها الثانية إلى بيروت بعد الانفجار، بايصال كميات كبيرة أخرى من المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية ومواد البناء، بلغ مجموعها أكثر من 145 طناً (372 منصة نقالة، الوزن الإجمالي: 145.469.774 كلغ).

 

لقد تم جمع المساعدات المذكورة أعلاه نتيجة التعاون بين حكومة اليونانية والقطاع الخاص في اليونان، تضامنا مع الشعب اللبناني. تثبت هذه التعبئة غير المسبوقة مرة أخرى الروابط القوية التي تربط البلدين والشعبين.

 

ساهم الاتحاد الثقافي اليوناني اللبناني بشكل كبير في جمع وتخزين ونقل 51 منصة نقالة إضافية و41.000 كلغ من المساعدات.

 

وإجمالا، يتم تسليم أكثر من 180 طنا من المساعدات الإنسانية اليوم في ميناء بيروت".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout