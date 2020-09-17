اتصال حصل بين باريس والرياض على أعلى المستويات في ملف تشكيل الحكومة

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علمت الـ LBCI أن فرنسا وبعد المواقف التصعيدية التي اُطلقت على مقاربتها للازمة اللبنانية، استشعرت اطلاق نار دولي واقليمي على مبادرتها ولهذا السبب اعطت فرصة اضافية واستمهلت للساعات القليلة المقبلة لبعد الظهر لانقاذ مبادرتها وتذليل العقبات الخارجية والاقليمية امامها والتي عكسها موقف الرئيس سعد الحريري من خلال تغريدته امس.

وقالت المصادر الرفيعة المطلعة على الموقف الفرنسي والاتصالات مع الثنائي الشيعي للـLBCI ان لا شيء مضموناً حتى الساعة ولكن فرنسا تمارس سياسة الانفتاح في وجه الضغوط الاميركية و"وضع العصي بالدواليب" امام مساعيها.

وفي هذا الاطار علمت LBCI ان اتصالا على اعلى المستويات حصل في الساعات القليلة الماضية بين باريس والرياض تحديداً بعد موقف الحريري، اتصال لم يكشف عن تفاصيله لكن المصادر قالت ان الفرنسيين اجروه مع الجانب السعودي بعدما استشعروا ان هناك تطويقا لمبادرتهم لما للمملكة من تأثير في الملف اللبناني وعلاقتها مع تيار المستقبل وخصوصاً بعد تغريدة الحريري التي عكست بالنسبة الى الفرنسيين، الجو الاقليمي والاميركي المصوب على مبادرتهم.

وبالتالي، فإن عملية التأجيل وارجاء موعد الرئيس المكلف مصطفى اديب في بعبدا الى بعد الظهر اعطى فرصة اضافية لايجاد حل.