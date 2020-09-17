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الدولار الطالبي واستكمال المشاريع بين نواب تكتل لبنان القوي ورياض سلامة

17
SEPTEMBER
2020
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زار وفد من نواب تكتل لبنان القوي، ضم النواب السادة سليم عون، فريد بستاني، روجيه عازار، أسعد ضرغام، جورج عطالله وادكار طرابلسي، سعادة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حيث عرضوا عليه معاناة الأهالي والطلاب الجامعيين الذين يدرسون في الخارج.

وكان نقاش بموضوع تأمين الدولار الطالبي بسعر 1515 والذي هو قيد الدرس في اللجان النيابية المشتركة. وناقش الوفد التعميم رقم 153 الصادر عن الحاكم، الخاص بالطلاب الذين تسجلوا قبل العام 2019 والذي يضمن 10,000 دولار كحد أقصى للطالب الواحد. وخلال النقاش طالب النواب ان يشمل هذا التدبير الطلاب الجدد الذين تسجلوا هذا العام، كما لفت الوفد نظر الحاكم إلى وضع الأهل الذين لا يملكون حسابات مصرفية.

وأثار النواب موضوع تخلف بعض المصارف وبعض الصيارفة عن تنفيذ التعاميم وتأمين الدولارات للمستحقين، فأكّد الحاكم ان بامكان هؤلاء عند أية مخالفة رفع الشكوى على المصرف عند لجنة الرقابة على المصارف أو على الصراف عند مصرف لبنان فيلزموهم الدفع.

ومن جهة أخرى طالب النواب الحاكم تأمين الأموال المتبقية لإنهاء المشاريع والأشغال المتقدمة جداً من ناحية التنفيذ كي يتم وضعها قيد الإستثمار، فاكد لهم التزام مصرف لبنان القيام بواجباته تجاهها. وكان نقاش بالوضع المالي والنقدي وقدرة مصرف لبنان على تأمين العملات الصعبة والعملة الوطنية في الاشهر القادمة.

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