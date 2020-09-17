واشنطن تخرّب على جهود فرنسا

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الديار: ان البصمة الاميركية تبدو واضحة واخذت تتضح اكثر فاكثر في محاولة للضغط على المبادرة الفرنسية وعرقلتها واجهاضها، خصوصا مع تصريح وزير الخارجية مايك بومبيو لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية الذي ركز فيه على الخلاف بين واشنطن وباريس حول النظرة الى ح زب الله وتحريض فرنسا على التخلي عن موقفها وقال «ان فرنسا ترفض تصنيف ح ز ب الله كمنظمة ارهابية كما فعلت دول اوروبية اخرى، وانه بدلا من ذلك تحافظ على الوهم القائل بوجود جناح سياسي ل ح زب الله».

كذلك ركزت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية مورغان اورناغوس على الاختلافات في السياسات الخارجية بين الولايات المتحدة وفرنسا لا سيما في لبنان وايران. واضافت «ان على الفرنسيين ان يدركوا ان ح ز ب الله منظمة ارهابية ولا يمكنه ابدا تحقيق الاصلاحات التي طالب بها الشعب اللبناني».