تلميذ في المدرسة الحربيّة مصاب بكورونا... وهذا ما طلبته البلدية

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بيان صادر عن خليّة الأزمة في بلديّة رحبة:

أهلنا في رحبة

تتابع خليّة الأزمة باهتمام كبير، حالة أحد أبناء رحبة، المصاب بالكورونا، وهو تلميذ في المدرسة الحربيّة. وتؤكّد الخليّة للجميع، أن عمليّة الحجر للمصاب المذكور، تتمّ وفق الأصول، وأن لا أحد من أقربائه، أو من أفراد العائلة قد خالطه، علما أنّ حالته مستقرّة جدّا دون أعراض تذكر.

مع تمنّياتنا له بالسّلامة، ندعو النّاس إلى الإطمئنان من ناحية هذه الحالة، الّتي تتابع بدقة أيضا من قبل قيادة الجيش اللّبنانيّ، ونجدّد الدّعوة لكلّ أبناء رحبة، بضرورة الاستمرار بتدابير الوقاية وفق المعايير العامّة والّتي باتت معروفة لدى الجميع.

مع تحيّات خليّة الأزمة في بلديّة رحبة

16/09/2020