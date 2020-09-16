الخطيب ووفد من التيار يقدّمون التعازي لأهالي العسكريين الشهداء في عكار

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قام نائب رئيس التيار الوطني الحر لشؤون العمل الوطني الوزير السابق طارق الخطيب على رأس وفد من التيار ضم الى مجموعة من المسؤولين التياريين منسق هيئة قضاء عكار فادي اسطفان بجولة في عكار وزار عائلات العسكريين الاربعة الذين استشهدوا أخيراً على يد الارهاب في جبل البداوي وقدّم باسم التيار التعازي بالشهداء شربل الجبيلي، أنطونيو تقلا، نهاد مصطفى، ولؤي ملحم. وأكد الخطيب أن الارهاب عدو الوطن وسنبقى نحاربه حماية للوطن ولأهله ومن أجل ألا تذهب دماء العسكريين الابطال هدراً، مشدداً على ضرورة ملاحقة كل الخلايا والمجموعات الارهابية مع الحفاظ على سلامة عسكريينا.

وبعد تقديم التعازي انتقل الخطيب والوفد المرافق إلى القبة حيث عقد لقاء في مكتب رئيس فرع مخابرات الشمال العميد كرم مراد وتم استعراض الأوضاع العامة والاوضاع الامنية.