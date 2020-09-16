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لبنان يستقبل ستّ شاحنات كويتية محملة بالمستلزمات الطبية والعينية

16
SEPTEMBER
2020
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استقبلت بيروت ستّ شاحنات محملة بعشرات الاطنان من المستلزمات الطبية والعينية اهداء من الشعب الكويتي لشقيقه اللبناني.

 

وقال رئيس بعثة الهلال الاحمر الكويتي الى لبنان الدكتور مساعد العنزي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، خلال استقباله الشاحنات، ان الاخيرة "نقلت الادوية والمواد العينية بالاضافة الى سيارتي نقل ستقدم للصليب الاحمر اللبناني دعما لوجستيا لجهوده الاغاثية".

 

واشار الى ان الشاحنات التي استغرقت رحلتها من الكويت اسبوعا تحمل مستلزمات جمعت بفضل تبرعات المواطنين والمقيمين الى جانب القطاع الخاص في الكويت.

 

ولفت الى ان الفريق الميداني لجمعية الهلال الاحمر الكويتي سيقوم بالتعاون مع الصليب الاحمر اللبناني وبالتنسيق مع سفارة الكويت في لبنان بتوزيع الادوية والمواد العينية خلال الايام المقبلة على المستشفيات والاسر المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت في الرابع من الشهر الماضي.

 

واكد العنزي حرص الكويت على توفير كل ما امكن من مستلزمات ومعدات واحتياجات التي من شأنها ان تساعد اللبنانيين المتضررين في مواجهة الظرف العصيب وتجاوز الكارثة بافضل السبل.

 

وكانت جمعية الهلال الاحمر الكويتي قد اعلنت منذ يومين عن توقيع اتفاقية مع الصليب الاحمر اللبناني لتقديم مساعدات لـ 150 عائلة متضررة جراء انفجار مرفأ بيروت لتمكينهم من ترميم منازلهم.

 

وارسلت الجمعية فور وقوع الانفجار فريقا ميدانيا اطلع على الواقع الذي خلفه الانفجار واشرف على توزيع الاحتياجات المطلوبة للمستشفيات من معدات طبية ومواد صحية والاحتياجات المطلوبة للاسر من مواد صحية وغذائية وعينية وادوات كهربائية.

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