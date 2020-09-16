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بالتفاصيل .. إرتفاع لعدد إصابات الكورونا في عكار!

16
SEPTEMBER
2020
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أعلنت غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار في تقريرها اليومي عن "تسجيل 30 إصابة جديدة في محافظة عكار وهو اعلى رقم اصابات يسجل منذ بدء جائحة كورونا في المنطقة.

 

وتوزعت الاصابات الجديدة على البلدات التالية:
ببنين 4، حلبا 4، شدرا 2، الريحانية 2، حرار 2، عكار العتيقة 1، فنيدق 1، قشلق 1، وادي الجاموس 1، البرج 1، حيذوق 1، مركز حجر تلحياة 1، القبيات 1، برقايل 1، جديدة القيطع 1، رحبة 1، الشيخ عياش 1، تكريت 1، المحمرة 1، تلحميرة 1، الشيخطابا 1.

 

واصبح العدد الاجمالي للمصابين المسجلين في عكار منذ 17آذار الماضي وحتى اليوم 539 مصابا، والحالات الايجابية قيد المعالجة: 222 حالة.
كما سجل 8 حالات شفاء جديدة ليرتفع اجمالي حالات الشفاء الى : 311 حالة، واستقر عدد المصابين المتوفين على 6 حالات، اما حالات الحجر المنزلي قيد المتابعة والمراقبة فبلغ 339 حالة".

 

ودعت غرفة ادارة الكوارث الجميع الى "التنبه لمخاطر وتداعيات هذا المرض وعدم الاستهتار وضرورة التشدد بالاجراءات الوقائية الصحية المعلنة من قبل وزارة الصحة لجهة الالتزام بالمنازل، وعدم الاختلاط، والمحافظة على مسافة التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات عند الخروج من المنزل. وغسل الايدي بالصابون باستمرار عند ملامسة الاسطح، والتاكيد على تعقيم كل المشتريات قبيل ادخالها الى المنازل".

 

وتمنت على الجميع "عدم اهمال اوضاعهم الصحية والابلاغ فورا عن اي حالة مشكوك باصابتها لاقرب طبيب وللجهات الصحية المختصة وعلى الرقم الساخن لوزارة الصحة لاتخاذ الاجراءات الضرورية الوقائية والصحية"، وشددت على "ضرورة الالتزام بالتدابير المعلنة في خطة الطوارئ الصحية وقرار التعبئة العامة والتحلي بالوعي لمواجهة هذا التحدي، ولوقف حالة التفشي المتسارعة لهذا الوباء".

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