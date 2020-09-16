ما جديد التحقيق في قضية سوزان الحاج وايلي غبش؟

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أرجأت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف، الى السابع من تشرين الاول المقبل محاكمة كل من المقرصن ايلي غبش والمقدم سوزان الحاج، والاول متهم بـ"الافتراء وقرصنة موقع الممثل زياد عيتاني واتهامه بالتواصل مع العدو" والثانية بالتدخل بالجرم.



وقد استجوبت المحكمة لقرابة الساعتين ونصف الساعة المتهم غبش بحضور وكيله، فيما سيتم استجواب الحاج في الجلسة المقبلة.

وكانت المحكمة العسكرية الدائمة حكمت في ٣١ ايار الماضي بكف التعقبات عن الحاج من تهمة التدخل في فبركة ملف التواصل مع العدو الاسرائيلي لعيتاني وحكمت عليها مدة شهر بتهمة كتم معلومات، فيما حكمت على غبش بالسجن سنة واحدة، قبل ان يتم قبول الطعن بالحكم المقدم من قبل ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي غسان الخوري وتحال القضية الى محكمة التمييز لتعاد المحاكمة من نقطة الصفر.