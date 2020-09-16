الخارجية السورية تعلق على "خطة تصفية الأسد"

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قالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية إنّ "تصريحات رأس الإدارة الأميركية (الرئيس الأميركي دونالد ترامب) حول استهداف الرئيس بشار الأسد تؤكد أن هذه الإدارة تمثل دولة مارقة وخارجة عن القانون وتنتهج نفس أساليب التنظيمات الإرهابية بالقتل والتصفيات دون اعتبار لأي ضوابط أو قواعد في سبيل تحقيق مصالحها".



وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لوكالة "سانا" الرسمية اليوم، إن "تصريحات رأس الإدارة الأميركية حول استهداف الرئيس بشار الأسد تبين بوضوح المستوى الذي انحدر إليه التفكير والسلوك السياسي الأرعن للإدارة الأميركية ولا تدل إلا على نظام قطاع طرق يمتهنون الجريمة للوصول إلى مآربهم".



وأضاف المصدر أن "اعتراف ترامب بمثل هذه الخطوة يؤكد أن الإدارة الأميركية هي دولة مارقة وخارجة عن القانون وتنتهج نفس أساليب التنظيمات الإرهابية بالقتل والتصفيات دون الأخذ بعين الاعتبار أي ضوابط أو قواعد قانونية أو إنسانية أو أخلاقية في سبيل تحقيق مصالحها في المنطقة".