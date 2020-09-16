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هيئة الأطباء في التيار الوطني الحر تستنكر الإعتداء على الدكتور أندريه قزيلي

16
SEPTEMBER
2020
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بيان صادر عن هيئة الأطباء في التيار الوطني الحر
 
تستنكر هيئة الأطباء في التيار الوطني الحر الإعتداء الغاشم الذي تعرّض له مدير مستشفى البوار الحكومي الزميل الدكتور أندريه قزيلي أثناء قيامه بواجباته الإدارية داخل حرم المستشفى نفسه الذي حوله بتضحياته وكفاءته وشجاعته ومناقبيته إلى مؤسسة استشفائية مرموقة في خدمة أهلنا في كسروان.
 
وتطلب الهيئة إنزال أشد العقوبات بالجاني الذي تم إلقاء القبض عليه من قبل القوى الأمنية، ليكون عبرة لكل من تسوّل له نفسه التعدي على الأطباء أو أعضاء الجسم الطبي.
 
كما تناشد الهيئة وزارة الصحة العامة ونقابة الأطباء في لبنان متابعة تداعيات هذه القضية مع السلطات القضائية والقانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العاملين في القطاع الصحي.
 
واخيراً توجّه هيئة الاطبار في التيار تحية إجلال لكل الزملاء الأطباء على تضحياتهم وإصرارهم على القيام بواجبهم الإنساني على الرغم من كل الصعوبات.
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