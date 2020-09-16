حالتا وفاة بكورونا في هذه البلدة اللبنانية!

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أعلنت خلية الأزمة في بلدية المنية في بيان، عن "أول حالتي وفاة من المصابين بفيروس كورونا خلال الساعات ال 47 الماضية، مع تسجيل إصابتين إيجابيتين من اصل 30 من المخالطين أجريت لهم الفحوص المخبرية في مستشفى المنية الحكومي، ما يرفع العدد الإجمالي منذ بداية الأزمة الى 60 مصابا".





وذكرت خلية الأزمة أن متلازمة كورونا عبارة عن التهابات في الرئتين مصحوبة بحمى وسعال وصعوبات في التنفس ويؤدي أيضا إلى فشل في الكلى، وليس هناك حاليا اي لقاح رسمي ضد هذا الفيروس.





وطلبت من الأهالي "التزام اقصى درجات الحيطة والحذر والتزام إجراءات الوقاية الضرورية والامتناع عن إقامة التجمعات لئلا تضطر الجهات المعنية الى اغلاق المدينة".



وأكدت البلدية أنها "تتابع مع المعنيين وطبيبة القضاء كل الإجراءات والخطوات اللازمة للحد من اتساع رقعة الوباء"، معتبرة "ان خطورة الوضع ارتفعت مؤخرا قياسا على تأثيرها على الصحة العامة"، داعية المؤسسات التجارية والخدمية في المدينة الى "مضاعفة الجهود لالتزام التدابير الوقائية للسيطرة على انتقال العدوى".