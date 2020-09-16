"طلب عاجل" لكافة المواطنين القاطنين أو العاملين ضمن نطاق بيروت

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أصدر القاضي مروان عبود محافظ مدينة بيروت بلاغاً طلب فيه من كافة المواطنين القاطنين أو العاملين ضمن نطاق مدينة بيروت، إبلاغ الإدارة عن المستودعات التي يملكونها أو يستثمرونها أو يشتبهون في إحتوائها على مواد ملتهبة أو قابلة للإشتعال في الطوابق السفلية والأرضية من المباني، وذلك عبر الاتصال بغرفة عمليات فوج اطفاء بيروت على رقم الطوارئ المجاني 175، تمهيداً لإجراء الكشف اللازم والتأكد من عدم تشكيلها خطراً على السلامة العامة في ظل الأحدات المؤسفة التي تتعرض لها العاصمة.

علماً أن الإدارة، في حال التثبت من عدم توفر شروط السلامة العامة، ستقوم بإتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين منها وتسطير محاضر ضبط والختم بالشمع الأحمر عند الإقتضاء.